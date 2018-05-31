” ساما ” تحذر الجهات المشرفة عليها من عدم التجاوب مع الجهات القضائية

عادل الحربي (صدى):

شدد مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، على ضرورة الالتزام بسرعة تجاوب الجهات ” المنشآت والموظفين ” التي تشرف عليها مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها.

وحذرت المؤسسة من عدم التجاوب، مؤكدًا أنها ستتخذ الإجراءات النظامية في حال التأخر أو المماطلة في التجاوب مع الجهات القضائية والرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة في الدعاوى التي تكون طرفًا فيها.

وأشارت إلى أنها لاحظت عدم التزام بعض الجهات بالتجاوب، رغم إصدارها لتعميم قبل 4 سنوات (20 /‏3 /‏1435) يدعو للالتزام بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية دون تأخير أو مماطلة، ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتعطيل سمعة القطاع المالي والإضرار بالمصالح والحقوق.