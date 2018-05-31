لهذه الأسباب .. إمتنعي عن إرتداء صندل الإصبع

متابعات(صدى):

كشفت تقرير طبي ، عن عدد من الأسباب التي من شأنها أن تدفعك للإمتناع عن إرتداء صندل الإصبع لأنه قد يكون لها التأثير السلبي على صحة القدمين.

وأكد التقرير بأن الصندل المطاطي، الذي يتم شراؤه بأسعار بخسة، يعدّ خياراً ممتازاً للذهاب إلى الشاطئ، لكنه يصبح مضراً بالصحة إذا تم إستخدامه طوال الوقت، وغالباً لا تكون القدم مثبتة بشكل كاف داخل الصندل، ولذلك من الممكن أن يحصل ضرر في الكاحل وأربطة القدمين، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التهاب الأنسجة.

وأضاف التقرير أن إرتداء الصندل قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في العظام، ففي حال كنت من الأشخاص الذين يتعرضون لإلتهابات على مستوى القدم بإستمرار، من المرجح أن يتفاعل الجسم مع الإصابة، وبالتالي ستنمو عظام في القدم والكعب، وغالباً ما يكون ذلك مؤلماً جداً.

وأورد التقرير أن إرتداء صندل ذي جودة منخفضة قد يجعل القدم أكثر عرضة لبعض الإصابات الخطيرة، على غرار دخول أشياء حادة موجودة على الأرض أو على الرمال في الشاطئ، مثل الزجاج أو غيره، في القدم.

وأشار التقرير إلى أن وضع الأصابع عند إرتداء الصندل لا يكون صحياً، حيث يتطلب الأمر الضغط على أصابعك عند المشي، وقد يؤدي ذلك إلى تشوه وضع الأصابع، وهذا التشوه لا يمكن تصحيحه إلا من خلال التدخل الجراحي، مضيفاً إن إرتداء الصندل بإستمرار يساهم في ظهور الثؤلول على أصابع القدمين.

وذكر التقرير أنه عند إرتداء الصندل، تصبح خطوات الفرد أصغر وأكثر تماشياً مع حركة القدم والأصابع للحفاظ على التوازن.

وفي الختام، أشار تقرير إلى أن قيادة السيارة مع ارتداء الصندل قد يزيد من خطر القيام بحادث مروري، فقد تنزلق القدم بسهولة عن دواسة البنزين.