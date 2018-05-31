” الأسد ” يهدد أمريكا ويعترف بتواجد ضباط إيرانيين داخل الجيش السوري

دمشق(صدى):

اعترف الرئيس السوري بشار الأسد، بتواجد عناصر عسكرية إيرانية ضمن صفوف الجيش السوري، تستخدم قوتها ضد المدنيين.

وأكد ” الأسد ” خلال مقابلة تلفزيونية أن الضباط الإيرانيين يعملون مع الجيش السوري، قائلًا ” ليس لدينا قوات إيرانية في سوريا إنما ضباط يعملون مع جيشنا “.

كما هدد الرئيس السوري الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، قائلًا ” المفاوضات هى الخيار الأول للتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وإلا سنلجأ لإخراجها بالقوة “، مضيفًا أنه على الولايات المتحدة أن تغادر سوريا.