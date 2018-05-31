” الأسد ” يهدد أمريكا ويعترف بتواجد ضباط إيرانيين داخل الجيش السوري
اعترف الرئيس السوري بشار الأسد، بتواجد عناصر عسكرية إيرانية ضمن صفوف الجيش السوري، تستخدم قوتها ضد المدنيين.
وأكد ” الأسد ” خلال مقابلة تلفزيونية أن الضباط الإيرانيين يعملون مع الجيش السوري، قائلًا ” ليس لدينا قوات إيرانية في سوريا إنما ضباط يعملون مع جيشنا “.
كما هدد الرئيس السوري الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، قائلًا ” المفاوضات هى الخيار الأول للتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وإلا سنلجأ لإخراجها بالقوة “، مضيفًا أنه على الولايات المتحدة أن تغادر سوريا.
الموسيقار[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة
بشار الأسد
يعكس شخصية رئيس .. أثبت بأنه .. حماااااااااااااااااااااااار
اعزكم الله
..
شخصية أثبت لعقلاء العالم .. بأنه مسير غير مخير .. !!
شخصية أثبت لعقلاء العالم .. بأنه وجيشه تحت وطأة الغير .. !!
بشار الأسد .. أصبح عبداً كما الحال فالجاهليه .. !!
qlq[ عدد التعليقات: 2325 ] نشر منذ 48 دقيقة
تصدق ماعرف يغرد ترامب