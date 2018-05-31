بالفيديو.. رد فعل صادم لمصور سقط في بحيرة أثناء بث مباشر

واشنطن(صدى):

أثار مصور تليفزيوني ذهول مراسلة والنشاهدين ، عقب استمراره في تصوير تقرير بعد سقوطه في بحيرة في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية.

كان المصور يبث تقريرا على الهواء مباشرة مع زميلته التي ظهرت على متن قارب صغير، وبينما كان يحاول الحفاظ على ظهورها في الكادر تعثر وسقط في البحيرة.

ويمكن سماع المذيعة تطمئن على المصور، الذي سرعان ما سيطر على الوضع واستعاد تصوير اللقطات باحترافية.

وفي الوقت الذي أشادت فيه زميلته بشجاعته، لم يستطع زملاؤهم في الاستوديو إخفاء ضحكاتهم.