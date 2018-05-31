وظائف شاغرة في البنك الأهلي بجازان ومحايل عسير للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الأهلي التجاري ،عن وجود وظائف شاغرة للجنسين ،في جازان ” فروع الرجال ” ، و محايل عسير ” فروع السيدات ” .

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– موظفي خدمة عملاء (فروع الرجال – جازان)

– موظفات خدمة عملاء (فروع السيدات – محايل عسير)

واشترط البنك على المتقدمين، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكن من سكان مدينة جازان، مشيرًا إلى أنه لن يتم قبول مرشحين من خارج مدينة جازان ” لوظائف فروع الرجال بجازان ” .

وللمتقدمات اشترط البنك أن تكون المتقدمة من سكان محايل عسير، ولن يتم قبول مرشحات من خارج محايل عسير ” لوظائف فروع السيدات بمحايل عسير ” .

وأوضح أيضًا أن يكون المتقدم أو المتقدمة حديث التخرج ” لم يسبق لهم العمل أو التسجيل في التأمينات الاجتماعية بحد أقصى سنة واحدة ” .

مع توفر شهادة الدبلوم أو البكالوريوس تخصص ” إدارة أعمال، محاسبة، تسويق، تمويل واستثمار، أعمال بنكية، تأمين، مبيعات، لغة انجليزية، حاسب آلي ” .

إضافة إلى أن يكون المعدل جيد كحد ادنى، والعمر 26 سنة كحد أقصى، بجانب مهارات اتصال فعالة والقدرة على العمل ضمن فريق، والإلمام بمهارات استخدام الحاسب الآلي.

للتقديم على وظائف خدمة العملاء في فروع الرجال بجازان من ( هنا )

للتقديم على وظائف خدمة العملاء في فروع السيدات بمحايل عسير من ( هنا )