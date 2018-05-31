مصرع وإصابة 9 في حادث مروري بطريق المظيلف

عادل الحربي (صدى):

شهد طريق المظيلف، أمس الأربعاء، حادثا مروريا أسفر عنه مصرع شخصين، وإصابة 7 آخرون.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوجود تصادم شمال المظيلف، وتم إرسال فرق للموقع، وتبين وجود حالتي وفاة، و7 إصابات قدمت لها العناية الإسعافية.

وأشار إلى وجود 3 إصابات خطرة وأخرى متوسطة أرسلوا إلى مستشفى المظيلف، فيما نقلت حالة عن طريق إسعاف الصحة، وباشرت سيارة النقل غير الإسعافي نقل المتوفيين من الموقع.