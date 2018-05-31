قرقاش: إمتحان اليمن الإبتلاء الذي لا خيار دون مواجهته

ابو ظبي(صدى):

مع التقدم الذي تحققه قوات التحالف في الحديدة، وجه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، رسالة للحاقدين والأعداء.

وقال قرقاش : ” كلمات لا بد منها لمن يعمل للنيل من إنجاز التحالف العربي، ولمن يسعى للإسائة للسعودية أولا وللإمارات ثانيا، موقعنا الظافر في المعركة الْيَوْمَ حصيلة التضحيات المشتركة ولن يسرق الإنجاز والفرحة الإنتهازي والحاقد والجاحد ” .

وأضاف: ” نعم إمتحان اليمن كان ويبقى عسيرا ولكنه الإبتلاء الذي لا خيار دون مواجهته، وتثبت الأيام صواب قرار الحزم وأن إرادة القيادة السعودية ومساندة القيادة الإماراتية تحرّك الجبال الشامخة، إبشروا فالنصر قريب “.

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