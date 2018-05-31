بالفيديو..تركي السهلي: ” الغِشمان كثير في الأندية “
قال الناقد الرياضي، تركي السهلي، إن قرار تحديد عدد اللاعبين في الأندية بـ 28 لاعب، قرار عظيم لأنه سيقلل من اللاعبين ذوي الإمكانيات الضعيفة.
وأضاف السهلي في برنامج ” الخيمة ” قائلا: ” أنديتنا بكل صدق مليئة بلاعيبة امكانيتهم ضعيفة، نادرًا ما تجد لاعب مميز، والغشمان كثير في الأندية “.
وتابع : ” هناك لاعبين ليس لديهم أي تطور ولا استفادة من الفرص التي يتم تقديمها لهم ” .
تركي السهلي – بعد قرار الـ 28 الفنان سيلعب والغشمان كثير في الأندية #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/46fxL0tsj2
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٣١ مايو ٢٠١٨
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