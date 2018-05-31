بالفيديو..تركي السهلي: ” الغِشمان كثير في الأندية “

ماجد محمد(صدى):

قال الناقد الرياضي، تركي السهلي، إن قرار تحديد عدد اللاعبين في الأندية بـ 28 لاعب، قرار عظيم لأنه سيقلل من اللاعبين ذوي الإمكانيات الضعيفة.

وأضاف السهلي في برنامج ” الخيمة ” قائلا: ” أنديتنا بكل صدق مليئة بلاعيبة امكانيتهم ضعيفة، نادرًا ما تجد لاعب مميز، والغشمان كثير في الأندية “.

وتابع : ” هناك لاعبين ليس لديهم أي تطور ولا استفادة من الفرص التي يتم تقديمها لهم ” .