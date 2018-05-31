وزير الصحة الأسبق: ” تقاسمت الرغيف مع زميلي بالغرفة لنأكله بالملح والسكر “

علي القحطاني (صدى):

روى الدكتور أسامة بن عبدالمجيد شبكشي، وزير الصحة الأسبق وسفير المملكة في ألمانيا سابقا، عن معاناته التي واجهها خلال فترة دراسته الجامعية.

وأوضح شبكشي، خلال لقاءه ببرنامج ” من الصفر ” معاناته من الفقر والحاجة في إحدى فترات حياته ، قائلا: ” والله العظيم، رغيف واحد كنت أقسمه نصفين مع زميلي بالغرفة، ونحط سكرًا وملحًا “.

وأشار إلى أنه في فترة دراسته الجامعية لم يكن يمتلك المال، قائلا : ” ما عندي فلوس، قمة المأساة أن تكون بدون مال، وكنت آكل أكل الكلاب “.

وأضاف: ” كانت أمنيتي الوحيدة هي أن أبيّض وجه والدي، كنت أعمل من الساعة الـ4 عصرًا إلى الساعة 12 ليلاً، وكنت أنام فقط من الـ12إلى الـ4 فجرًا “.

وتابع : ” كان زملائي وزميلاتي في الجامعة يشترون زبدية، يضعون فيها شربة، وعندما كانوا ينتهون منها كنت آخذها، واضع فيها شربة مجانًا وآكلها “.

وفي سياق آخر كشف شبكشي عن سبب تسمية شارع الذهب في جدة بهذا الاسم، موضحاً أن جده كان يخزّن الذهب في جدران البيت الواقع في وسط الشارع وعندما هُدمت تلك الجدران بعد وفاته تناثر الذهب في الشارع فسمي شارع الذهب.

يُذكر أن الدكتور أسامة شبكشي حصل على دكتوراه في الأمراض الباطنة من جامعة أيرلنجن في ألمانيا، وزمالة فخرية من الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين.