ولي العهد والرئيس اليمني يبحثان التطورات على الساحة

عادل الحربي (صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في جدة ، الخميس.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني.

وحضر اللقاء مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة.

بينما حضر من الجانب اليمني، الدكتور عبدالله العليمي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وقائد الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه هادي، ومبارح البحار السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية، وعدد من المسؤولين.