حادث شنيع يخلف وفاه وأصابتين بملف الدقن بالمخواه

إبراهيم الخزمري(صدى):

‏باشرت الجهات الامنيه قبل فجر ‏⁧‫اليوم الخميس‬⁩ حادث شنيع بين مركبتين الاولى من نوع اوريون والاخرى صالون طريق ⁧‫المخواه‬⁩بطاط‬⁩ نتج عنه وفاة شخص واصابة اثنين اخرين .

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقوع حادث تصادم صباح اليوم الخميس ونتج عنها اصابتين وحالة وفاه.

وبالتفصيل أكد الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 1:57صباح اليوم الخميس عن حادث تصادم الموقع المخواه – ملف الدقن وتم توجيه فرق الهلال الاحمر التابعه لمركز المخواه للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع أتضح بوجود ثلاث اصابات بالموقع ، اصابتين خطيره احداها لكبير سن يبلغ من العمر 60 سنه قائد السيارة الصالون والاخرى قائد السيارة الاريون ويبلغ من العمر 28 عاما بينما توفى مرافقه بالحال متأثراً باصابته ويبلغ من العمر 25 عاماً وتم التعامل مع الاصابات اسعافياً بالموقع من قبل الفرقه الاسعافيه ونقلت الى مستشفى المخواه العام .