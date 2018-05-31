بالفيديو .. حامد زيد : ولدت بـ ” الفحيحيل ” واستشعرت الشهرة منذ الصغر

نورة الشهري(صدى):

استضاف الإعلامي ” علي العلياني “، مقدم برنامج ” مجموعة إنسان “، اليوم الأربعاء، الشاعر الكويتي ” حامد زيد “.

وكشف ” زيد ” ، خلال الحلقة أنه من مواليد منطقة الفحيحيل بمحافظة الأحمدي، وعاش أول 5 سنوات في ” الفحيحيل ” وهي فترة طفولته، ثم انتقل بعدها إلى منزل جديد مع والده بمنطقة ” صباح السالم “، ولكن تظل ذاكرته معلقة حتي اللحظة ” بالفحيحيل ” وحتي زوجته وهي أبنه عمه من المنطقة نفسها.

وأضاف ” زيد “، قائلًا ” أننى أتذكر دائما عندما كنت طفل كنت أشعر بأنني سأصير شخص مشهور، ولكني لم أكن أعلم بأي موهبة تحديدًا”.

وأكمل ” زيد “، أنه أول مرة كان ينشر له شعر كان بيتين وهو بمرحلة الثانوية العامة في جريدة الأنباء وهم ” لو كان حبي في المقاييس ينقاس.. تتعب مقاييس الهوا عن قياسه.. لكن حبيب القلب من نوع حساس.. من طبعه يحد الناس بعناد راسه”، وبعد 6 أشهر فوجئت بإعادة نشرها مرة أخري بجريدة ” القبس”.