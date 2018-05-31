بالفيديو .. حامد زيد : ولدت بـ ” الفحيحيل ” واستشعرت الشهرة منذ الصغر
استضاف الإعلامي ” علي العلياني “، مقدم برنامج ” مجموعة إنسان “، اليوم الأربعاء، الشاعر الكويتي ” حامد زيد “.
وكشف ” زيد ” ، خلال الحلقة أنه من مواليد منطقة الفحيحيل بمحافظة الأحمدي، وعاش أول 5 سنوات في ” الفحيحيل ” وهي فترة طفولته، ثم انتقل بعدها إلى منزل جديد مع والده بمنطقة ” صباح السالم “، ولكن تظل ذاكرته معلقة حتي اللحظة ” بالفحيحيل ” وحتي زوجته وهي أبنه عمه من المنطقة نفسها.
وأضاف ” زيد “، قائلًا ” أننى أتذكر دائما عندما كنت طفل كنت أشعر بأنني سأصير شخص مشهور، ولكني لم أكن أعلم بأي موهبة تحديدًا”.
وأكمل ” زيد “، أنه أول مرة كان ينشر له شعر كان بيتين وهو بمرحلة الثانوية العامة في جريدة الأنباء وهم ” لو كان حبي في المقاييس ينقاس.. تتعب مقاييس الهوا عن قياسه.. لكن حبيب القلب من نوع حساس.. من طبعه يحد الناس بعناد راسه”، وبعد 6 أشهر فوجئت بإعادة نشرها مرة أخري بجريدة ” القبس”.
حامد زيد : أنا مولود في الفحيحيل .. ومازلت مرتبط بالمكان #مجموعة_إنسان #حامد_زيد_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/gVMIixYBXk
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٣٠ مايو ٢٠١٨
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