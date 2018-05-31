بالصور.. رجل يقفز من فوق جرف ارتفاعه 46 مترا
أصاب شاب في العشرينات من عمره ، مئات من المصيفين على شاطئ ” بانك هوليداي ” بالرعب عندما قفز من جرف ارتفاعه 46 مترا.
وعلق ناشر عدد من الصور توثق الواقعة ، إنه لم يصدق عينيه عندما رأى شابا في العشرينات من عمره يقفز من فوق الجرف في أكثر الأيام ازدحاما على الشاطئ.
وأضاف، أنه إذا فقد السيطرة فإنه كان من الممكن أن يسقط فوق المصيفين، حيث أصاب المشهد الجميع بالصدمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47860 ] نشر منذ 36 دقيقة
طيب ,,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 18 دقيقة
ابك هيدا هوا اذا آلولك تور آيله