بالصور.. رجل يقفز من فوق جرف ارتفاعه 46 مترا

متابعات(صدى):

أصاب شاب في العشرينات من عمره ، مئات من المصيفين على شاطئ ” بانك هوليداي ” بالرعب عندما قفز من جرف ارتفاعه 46 مترا.

وعلق ناشر عدد من الصور توثق الواقعة ، إنه لم يصدق عينيه عندما رأى شابا في العشرينات من عمره يقفز من فوق الجرف في أكثر الأيام ازدحاما على الشاطئ.

وأضاف، أنه إذا فقد السيطرة فإنه كان من الممكن أن يسقط فوق المصيفين، حيث أصاب المشهد الجميع بالصدمة.