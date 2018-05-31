والد طفلة ولدت بأمعاء خارج جسدها يناشد وزارة الصحة بالتكفل بعلاجها

تركية البدر(صدى):

ناشد مقيم يمني الجنسية بجازان، عدد من المستشفيات لعلاج ابنته الرضيعة التي ولدت بأمعاء خارج جسدها.

وأوضح والد الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الأسبوع أنه ظهر عيب خلقي لديها يتمثل في وجود الأمعاء خارج بطنها ما دفع الأطباء في مستشفى العارضة في إدخالها الحضانة، مطالبًا وزارة الصحة وأهل الخير بالتكفل بنقلها لإجراء عملية عاجلة.

وأشار إلى أن مستشفى العارضة أبلغه بأنه لا تتوافر الإمكانات لإجراء عملية جراحية لإعادتها إلى وضعها الطبيعي، لافتأ إلى أنه لا يستطيع إجراءها على نفقته.