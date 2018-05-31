تسرب غاز يتسبب بحريق منزل بخميس مشيط دون اصابات

محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني خميس مشيط عند الساعه مساء امس الاربعاء ١٤٣٩/٩/١٥ بلاغا عن وقوع حادث حريق بمطبخ منزل بحي عتود بالخميس وقد عملت فرق الدفاع المدني بالتعامل مع الحالة بواسطة المطفيات اليدوية لمحدودية الحريق وإجراء اعمال تهوية للموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة ولم يصاحبه اي اصابات ولله الحمد ..

ويعود السبب الى تسرب في تمديدات الغاز المركزي الذي يغذي المطبخ فيما تم اجراء التنسيق مع مالك المنزل والشركة المتعهدة بالغاز بمعالجة الوضع قبل عملية اعادة التشغيل بما يحقق السلامة باذن الله

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي داعيا الى اهمية تفقد تمديدات الغاز بصفة مستمرة واغلاق مواقد الطهي وكافة الاجهزة الاخرى حال الانتهاء من استخدامها راجيا السلامة للجميع .