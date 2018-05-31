الشهري يقصف جبهة الجزيرة: طلقتين في الطائف حركت قطر بأكملها

عبدالعزيز القثامي(صدى):

علق المحلل السياسي حمدان الشهري، اليوم الخميس، على تناقل منصة الجزيرة الإرهابية لحادث الطائف بأهمية وإبرازه عبر شاشتها.

وقال ” الشهري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”: ” إذا كانت طلقتين في الطايف بتحرك بلد بكامله ( اسمه قطر) ويظهرها على قناته الجزيرة ويجعلها خبر عاجل. فوالله أنهم كل مرة يظهرون حجمهم الصغير جداً. تذكروا: بفضل الله ، نحن رجال حرب نسقط صواريخ وجيوش إيرانية وليست فقط طلقات صوتيه “.

وشهدت الطائف منذ قليل حادث استشهاد رجل مرور؛ إثر طعنه من قبل شخصين مجهولين، بينما توصلت الجهات الأمنية إلى القبض على أحدهما ومازالت تلاحق الأخر.