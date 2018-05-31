الشهري يقصف جبهة الجزيرة: طلقتين في الطائف حركت قطر بأكملها
علق المحلل السياسي حمدان الشهري، اليوم الخميس، على تناقل منصة الجزيرة الإرهابية لحادث الطائف بأهمية وإبرازه عبر شاشتها.
وقال ” الشهري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”: ” إذا كانت طلقتين في الطايف بتحرك بلد بكامله ( اسمه قطر) ويظهرها على قناته الجزيرة ويجعلها خبر عاجل. فوالله أنهم كل مرة يظهرون حجمهم الصغير جداً. تذكروا: بفضل الله ، نحن رجال حرب نسقط صواريخ وجيوش إيرانية وليست فقط طلقات صوتيه “.
وشهدت الطائف منذ قليل حادث استشهاد رجل مرور؛ إثر طعنه من قبل شخصين مجهولين، بينما توصلت الجهات الأمنية إلى القبض على أحدهما ومازالت تلاحق الأخر.
عبدالمحسن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم إرحم رجل الأمن وأكتبه مع الشهداء وحرم وجهه عن النار وأشف المصابين وكلل جهود رجال أمننا للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وحسبي الله ونعم الوكيل
فهد[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاذولا حجمهم اصغر بكثير مما يحاولون التظاهر به
عبدالله[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ارحم رجل الأمن
وكلنا رجال أمن
qlq[ عدد التعليقات: 2315 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجلد الساندوتش
حمير الشريفة
رحمه الله الشهيد