تحطم مروحية بمقاطعة يوركشاير البريطانية

لندن(صدى):

كشفت دائرة الإطفاء البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تحطم مروحية فى حقل بالقرب من ” ألدبورو “، في مقاطعة نورث يوركشاير في شمال شرقي إنجلترا.

وأكدت ” الإطفاء “، أنه تم إرسال الإطفائيين إلى موقع الحادث عقب وقوعه بوقت قصير، إضافة إلى وصول المسعفين وقوات الشرطة.

ولم تفصح إطفاء ” نورث يوركشاير “، عما إذا كانت هناك إصابات، مضيفة أن رجال الإطفاء “يستخدمون بكرات خراطيم لإخماد الحريق”.

وأشارت شرطة ” شمال يوركشاير “، إلى أن الطائرة سقطت في حقل محصول، وتم تطويق المنطقة بالكامل، دون أن تضيف مزيدًا من التفاصيل.