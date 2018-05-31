  • الأربعاء 30

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. تحطم مروحية بمقاطعة يوركشاير البريطانية

تحطم مروحية بمقاطعة يوركشاير البريطانية

تحطم مروحية بمقاطعة يوركشاير البريطانية
لندن(صدى):

كشفت دائرة الإطفاء البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تحطم مروحية فى حقل بالقرب من ” ألدبورو “، في مقاطعة نورث يوركشاير في شمال شرقي إنجلترا.

وأكدت ” الإطفاء “، أنه تم إرسال الإطفائيين إلى موقع الحادث عقب وقوعه بوقت قصير، إضافة إلى وصول المسعفين وقوات الشرطة.

ولم تفصح إطفاء ” نورث يوركشاير “، عما إذا كانت هناك إصابات، مضيفة أن رجال الإطفاء “يستخدمون بكرات خراطيم لإخماد الحريق”.

وأشارت شرطة ” شمال يوركشاير “، إلى أن الطائرة سقطت في حقل محصول، وتم تطويق المنطقة بالكامل، دون أن تضيف مزيدًا من التفاصيل.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *