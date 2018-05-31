بالفيديو.. سقوط مروع لمشتركة في مسابقة جمال بحلبة ملاكمة

مكسيكو(صدى):

أٌصيبت إحدى المشتركات في مسابقة ملكة جمال المكسيك ، بجروح خطيرة ، عقب سقوطها من على المسرح خلال إحدى العروض ، بسبب نمط حلبة الملاكمة الذي صممه منظمو المسابقة لأول مرة هذا العام .

وظهرت المتسابقة مارثا بريانو في مقطع فيديو وهي على المسرح المحاط بأكياس الملاكمة، مرتديةً فستان سهرة طويلًا، وحذاء ذا كعب عالٍ جدًا، وأثناء العرض، اهتزت أكياس الملاكمة، مما أدى لتعثرها وسقوطها من على المنصة للأرض.

وبرغم المسافة القصيرة بين المنصة والأرض، دخلت بريانو ( 25 سنة ) في غيبوبة، نقلت على إثرها إلى المستشفى، ولم يعلق منظمو المسابقة على الحادث، ولكن أظهرت تقارير أنها أصيبت برأسها أثناء السقوط.

ومن المقرر أن تشارك الفائزة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2018، في مسابقة ملكة جمال الكون للعام نفسه، والتي ستعقد في نوفمبر المقبل.