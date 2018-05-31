الجبير يستقبل وفدا من الخارجية الفرنسية لبحث التعاون المشترك

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في ديوان الوزارة اليوم، وفداً من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية برئاسة رئيس إدارة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في وزارة الخارجية السفير جيروم بونافون.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، واستعراض مجهودات المملكة الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية المقدمة للشعب اليمني الشقيق وسبل تعزيز التعاون المشترك في هذا الإطار.

حضر الاستقبال، نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير العمليات المدنية في قيادة القوات المشتركة اللواء طيار ركن عبدالله الحبابي، ومساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بمركز الملك سلمان للإغاثة أحمد بن علي البيز، ونائب رئيس غرفة العمليات لخلية اليمن في وزارة الخارجية إبراهيم بيشان، ومدير عام إدارة الشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية الدكتور حمد بن خضير، ومدير عام مركز الاتصال بوزارة الخارجية أحمد بن محمد الطويان، والمستشار في رئاسة الاستخبارات العامة العقيد ركن فهد العاصمي.

كما حضره من الجانب الفرنسي سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة فرانسوا غوييت.