بالصور ” الهلال ” : اللاعبين يواصلون التدريبات الاعتيادية اليوم

طلال الغامدي(صدى):

أدي فريق نادي ” الهلال ” لكرة القدم، تدريباته الاعتيادية، مساء اليوم الأربعاء، والتي تركّزت على الجوانب اللياقية والبدنية للاعبين.

بدأ ” اللاعبين ” ، المران بتدريبات الإحماء، قبل أن يطبّق مدرب اللياقة ” عبدالعزيز الدوسري ” تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، تلاها تدريبات بدنية.

واختتم المدير الفني الأرجنتيني ” خوان براون ” ، بتدريبات التسديد على المرمى ، في حين أدى اللاعب ” محمد الشلهوب ” مرانًا لياقيًا باستخدام الكرة ، فيما واصل الثلاثي ” عبدالله الحافظ، عبدالرحمن اليامي وناصر الدوسري ” برامجهم العلاجية والتأهيلية.