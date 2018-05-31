للوصول إلى أفضل المستويات.. الفيفا يجبر الحكام المسلمين على الإفطار في رمضان
يجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” الحكام المسلمين على الإفطار في رمضان، في حالة تكليف حكم مسلم بإدارة أي مباراة من مباريات البطولة.
وقال جهاد جريشة حكم الساحة المصري إن الفيفا يريد أن يصل بالحكام إلى أفضل مستوى فني وبدني أثناء المباريات، مؤكدًا أن تعليمات الفيفا بهذا الخصوص مشددة وواجبة الاحترام.
وأضاف أنه سيسافر إلى روسيا يوم الأحد المقبل؛ حيث سيدخل مع بقية زملائه الحكام في معسكر مغلق للتدريب حتى موعد انطلاق البطولة.
abdul[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 1 ساعة
ولو سألنا الفيفا لربما كَذّبوا هذا الادعاء. اذا كان الكلام صحيح، ورّينا قرار الفيفا، وانا متأكد لا يوجد. اما المسافر الي موسكو من مصر، فهذا يجوز له شرعا الافطار ثم قضاء تلك الايام بعد العودة الي مصر.
فهد[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ 21 دقيقة
مو من حقهم يفرضوا هيك شئ