للوصول إلى أفضل المستويات.. الفيفا يجبر الحكام المسلمين على الإفطار في رمضان

ماجد محمد(صدى):

يجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” الحكام المسلمين على الإفطار في رمضان، في حالة تكليف حكم مسلم بإدارة أي مباراة من مباريات البطولة.

وقال جهاد جريشة حكم الساحة المصري إن الفيفا يريد أن يصل بالحكام إلى أفضل مستوى فني وبدني أثناء المباريات، مؤكدًا أن تعليمات الفيفا بهذا الخصوص مشددة وواجبة الاحترام.

وأضاف أنه سيسافر إلى روسيا يوم الأحد المقبل؛ حيث سيدخل مع بقية زملائه الحكام في معسكر مغلق للتدريب حتى موعد انطلاق البطولة.