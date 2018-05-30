حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض على عدم أهلية العائل

علي القحطاني(صدى):

كشف حساب المواطن، اليوم الأربعاء ، عن 4 خطوات للراغبين في الاعتراض على عدم أهلية العائل في البرنامج .

وقال الحساب عبر صفحته الرسمية على ” تويتر ” إن الخطوة الأولى هي الدخول إلى الصفحة الرئيسية، قائمة دراسة الأهلية، ثم اختيار أسباب عدم أهلية العائل، وبعدها سبب عدم الأهلية، وأخيرًا إرفاق المستندات المطلوبة.

يجدر الإشارة إلى ان المعني بأن يكون العائل غير مؤهل هو أن يكون رب الأسرة أو أحد تابعيه لم يتجاوز شروط الأهلية الثلاثة.

ولفت حساب المواطن إلى أنه بناء على سبب عدم الأهلية لا بد من تحديث البيانات ثم الاعتراض، حيث إنه لن يتم إعادة التحقق من غير المؤهلين إلا في حالات الاعتراض.