مجموعة الأخضر.. النمسا تهزم روسيا وديا

طلال الغامدي(صدى):

تقدم المنتخب النمساوي على نظيره الروسي بهدف دون مقابل فى الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب ” أليساندرو شوبف ” عقب تلقيه تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها قوية فى شباك الحارس الروسي.

والتقي منتخب روسيا نظيره النمساوي، فى المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ” تفولى ستاديوم ” ، بمدينة أخن الألمانية فى إطار الاستعداد للمشاركة فى نهائيات المونديال المقرر انطلاقه منتصف شهر يونيو المقبل.

ويشارك المنتخب الروسى فى نهائيات المونديال على أراضيه ووسط جمهوره فى إطار المجموعة الأولى برفقة منتخبات أوروجواي ومصر والسعودية.