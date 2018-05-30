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  • نشر : منذ 46 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. إخماد حريق ” ببركس ” دون أصابات في خميس مشيط

بالصور.. إخماد حريق ” ببركس ” دون أصابات في خميس مشيط
محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني خميس مشيط مساء اليوم الاربعاء الموافق ١٤٣٩/٩/١٥ بلاغاً عن نشوب حريق بمنى واحد اداري سكني (بركس) من المباني الجاهزة يعود لاحدى الشركات الوطنية والواقع خلف المعارض طريق ابها الخميس .

حيث عملت فرق الدفاع المدني على احتواء واخماد الحريق ومنع انتشاره لمواقع اخرى فيما لم يصاحبه اي اصابات ولله الحمد.

ولا تزال اجراءات التحقيق والمعاينة جارية لمعرفة اسباب وملابسات الحادث .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 38 دقيقة

الحمد لله انه ما في اصايات

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