بالفيديو.. ” داعشية ” : كنا ننقل الأسلحة تحت ثيابنا مع العائلات النازحة

بغداد(صدى):

ألقت قوات الجيش العراقي، أثناء عمليات ” قادمون يا نينوى ” في شمال العراق، القبض إحدى أخطر النساء بتنظيم ” داعش ” الإرهابي، وجعلها تكشف عن اعترافات مثيرة، أثناء التحقيق معها.

وأفصحت الداعشية ” أحلام محسن ” ، التي تعتبر مجرمة من الطراز الأول في جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمال بغداد، أنها كانت تعمل ضمن ما يسمى ” ديوان الحسبة ” ، الذي أسسه تنظيم ” داعش ” لمعاقبة وملاحقة النساء المخالِفات لقراراته.

وقالت ” أحلام ” ، إنها نزحت مع العائلات أثناء تقدم القوات العراقية لتحرير جنوب الموصل؛ حيث تنحدر هي من قرية الحود التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، في يوليو العام الماضي، وألقي القبض عليها أثناء التفتيش عن الإرهابيين والإرهابيات الخطيرات، من قبل قوات الجيش العراقي.

وكشفت ” الداعشية ” ، عن أسماء إخوانها وأبناء عمومتها الذين كانوا جميعهم من القادة والمقاتلين بتنظيم ” داعش ” الإرهابي، وهم ” أخوها سامي، وابنا عمها عزيز وعبد الله، ونسيباها ” -أي زوجا ابنتيها- إبراهيم، وفلاح ” .

وأشارت ” أحلام ” ، إلى أنها ظلت على تواصل مع أولاد عمومتها وأشقائها وزوجي بنتيها، وحتى مع ابنها الذي كان هو الآخر مقاتلًا في التنظيم، حتى وهي نازحة، وتمكنت من أخذ ” شرائح ميموري ” خاصة بخطط التنظيم وأعماله الإجرامية.

و أدلت ” أحلام ” ، خلال التحقيق أنها وباقي نساء التنظيم تمكنَّ من نقل أسلحة كاتمة تحت ثيابهن أثناء تسللهن وتخفيهن بين العائلات النازحة، وكذلك باقي أنواع الأسلحة لأن عناصر ” داعش ” كانوا يحتاجونها في مواجهة القوات العراقية.

ولفتت الداعشية ” أحلام ” إلى اعتماد ” داعش ” على السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة في عملياته، أما الأسلحة مثل الرشاشات والقذائف فكانوا يرمونها ويذهبون.