قبل المونديال.. فرنسا تبدد آمال الجماهير بقرار مفاجيء

نواف السالم(صدى):

سيطر الرعب على فرنسا عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت إليها بين حين وأخر، مما دفعها لمنع مشاهدة مباريات مونديال 2018في الأماكن العامة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وبددت فرنسا آمال مشجعيها المنتظرين لانطلاق أكبر بطولة عالمية؛ لتشجيع منتخب بلادهم في جميع شوارع فرنسا وسط الحماس؛ أمام الشاشات الكبيرة في الساحات العامة؛ حيث اعتاد الجماهير على مثل تلك العادات في البطولات الطبرى، إلا أن الخوف جاء ليحطم تلك العادات والأجواء الحماسية.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان بأن الشاشات الكبيرة ممنوعة في الساحات العام؛ بعد أن تعرضت فرنسا لعدة اعتداءات إرهابية خلال السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات لتعزيز إجراءات الأمن في كافة أرجاء البلاد.

وتابعت الوزارة أنه وسط أجواء التهديدات الإرهابية القائمة حاليا، عليها أن تطبق مجددا الإجراءات الأمنية التي كانت قائمةخلال البطولة الأوروبية الأخيرة، وبنفس الدرجة من الكفاءة.