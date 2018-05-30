تعرف لماذا ظهر ” كيم جونغ ” باكيًا في إحدى اللقطات المسربة

بيونج يانج(صدى):

تسربت مقاطع فيديو ” سرية ” ، ظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، باكيًا أثناء استعراض الأوضاع الاقتصادية في بلاده، وذلك قبيل القمة التاريخية بين كيم وترامب المرتقب إنعقادها في 12 يونيو المقبل، لبحث الملف النووي الكوري الشمالي.

وقالت إحدى الصحف اليابانية، نقلًا عن أحد الموظفين السابقين في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، إن ” الفيديو ” يوضح الدموع في عيون كيم، حزنا على بطء وتيرة النمو في الاقتصاد الكوري الشمالي.

وأضافت ” الصحيفة ” ، إلى أنه أحد المواطنين تمكن من الفرار إلى كوريا الجنوبية، رأى أن ” الفيديو ” وهو من فيلم وثائقي، انتشر على نطاق ضيق في أبريل الماضي، وشاهده أعضاء كبار في الحزب الحاكم ومسؤولون في حكومة بيونغيانغ.

وأشار ” المواطن ” ، إلي أن الفيديو يصاحبه صوت معلق يقول أن ” كيم ” يبكي لأنه لم يستطع تحسين الاقتصاد في كوريا الشمالية.

وتكهنت ” بعض الصحف الغربية ” ، بأن الفيديو يشير إلى رغبة كيم في تغيير السياسة الخارجية لبلاده، التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية خانقة أثرت سلبا على كوريا الشمالية.

ووجه ” المواطن المنشق ” ، رسالة إلى مسؤولي الحزب مفادها أنهم ليس لديهم خيار سوى طاعة الزعيم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كوريا الشمالية، كما أنه يمهد لـ ” تغييرات وشيكة ” بعد القمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.