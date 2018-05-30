بالفيديو.. أحمد عيد يعتدي على مساعدات رامز جلال في برنامجه

أماني الغامدي(صدى):

استضاف برنامج المقالب الرمضاني الأشهر رامز تحت الصفر، اليوم الأربعاء، الفنان المصري أحمد عيد ليكون ضحية الحلقة الـ 14.

وبعد وقوع ” عيد ” في فخ مقلب رامز جلال، وشعر بالرعب، قام الفنان المصري بالاعتداء على مساعدات رامز؛ بسبب صراخهم المتزايد.

يجدر الإشارة إلى أن رامز جلال يعتمد في برامجه على إثارة الرعب في نفوس ضيوفه باستخدام عدد من المواقف المرعبة.