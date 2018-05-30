بالفيديو.. أحمد عيد يعتدي على مساعدات رامز جلال في برنامجه
استضاف برنامج المقالب الرمضاني الأشهر رامز تحت الصفر، اليوم الأربعاء، الفنان المصري أحمد عيد ليكون ضحية الحلقة الـ 14.
وبعد وقوع ” عيد ” في فخ مقلب رامز جلال، وشعر بالرعب، قام الفنان المصري بالاعتداء على مساعدات رامز؛ بسبب صراخهم المتزايد.
يجدر الإشارة إلى أن رامز جلال يعتمد في برامجه على إثارة الرعب في نفوس ضيوفه باستخدام عدد من المواقف المرعبة.
#رامز_تحت_الصفر | أحمد عيد يعتدي على مساعدات رامز في مواجهة الدب pic.twitter.com/bJuio4cqBQ
— MBC مصر (@mbcmasr) May 30, 2018
متقاعد على قيد الحياة[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 35 دقيقة
برنامج فاشل
يخوف الناس وقد يجوز يموت احدهم وانا متأكد لو واحد يسوي عليه مقلب لتغير الوضع ……