بالفيديو.. سيدة تمتلك حاسة سادسة قادرة على شم رائحة الموت
أثارت فتاة أسترالية تٌدعى ” آري كالا ، 24 عاماً ” ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ادعائها أنها تستطيع شم رائحة الموت الوشيك لكنها وصفت موهبتها بأنها عديمة الفائدة لأنها لا تستطيع المساعدة.
وقالت آري كالا في تصريحات إعلامية ، إنها اكتشفت أن لديها حاسة سادسة أول مرة عندما زارت عمتها المتوفاة في عمر 12، واستطاعت شم رائحة حلوة قاتلة.
وأكدت آري ، إنها اضطرت لزيارة عمها لتكون معه وهو يفارق الحياة قبل عام من بدء دراستها الثانوية.
وفي وقت سابق من هذا العام، ودعت آري عالم الشركات وبدأت العمل كمدربة نفسية.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
خرابيط
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47850 ] نشر منذ 1 ساعة
توهمات ..
,, ربما تصدف ويصدق حدسها ، ولكن لايعني ان هذا دائماً بل باالصدفه وينفخون فيها ,,,,,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 57 دقيقة
خراط×خراط
الموت له ريحهه…. يا مثبت العقل