بالفيديو.. سيدة تمتلك حاسة سادسة قادرة على شم رائحة الموت

كانبرا(صدى):

أثارت فتاة أسترالية تٌدعى ” آري كالا ، 24 عاماً ” ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ادعائها أنها تستطيع شم رائحة الموت الوشيك لكنها وصفت موهبتها بأنها عديمة الفائدة لأنها لا تستطيع المساعدة.

وقالت آري كالا في تصريحات إعلامية ، إنها اكتشفت أن لديها حاسة سادسة أول مرة عندما زارت عمتها المتوفاة في عمر 12، واستطاعت شم رائحة حلوة قاتلة.

وأكدت آري ، إنها اضطرت لزيارة عمها لتكون معه وهو يفارق الحياة قبل عام من بدء دراستها الثانوية.

وفي وقت سابق من هذا العام، ودعت آري عالم الشركات وبدأت العمل كمدربة نفسية.