‏الفيفا يكشف حقيقة استبدال طاقم التحكيم السعودي بمساعدين إماراتي وياباني

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) في بيان صحفي، اليوم الإربعاء، أنه بالعلاقة للوضع الحالي للحكم السعودي السيد فهد المرداسي، اعتبرت لجنة الفيفا للحكام أن شروط الاختيار للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018، لم يتم استيفاؤها، فقررت بالتالي سحب اختيار السيد فهد المرداسي بأثر فوري .

وذكر البيان أنه تماشيًا مع فلسفة الاتحاد العامة الساعية إلى تعيين حكام المباريات بشكل جماعي كفريق مؤلف من ثلاثة عناصر خلال الفترة التحضيرية، قرَرت لجنة الفيفا أيضا استبعاد الحكمين المساعدين محمد العبكري وعبد الله الشلوي، اللذين يوجدان ضمن فريق المرداسي التحكيمي، وقد تم إبلاغ الاتحاد السعودي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا بهذا القرار .

وقرَرت لجنة الفيفا للحكام عدم استبدال السيد المرداسي بشكل مباشر، وسيتم تعيين حكمين مساعدين اثنين – السيد حسن المهري ( الإمارات ) والسيد هيروشي ياماوتشي ( اليابان ) – للمشاركة في كأس العالم ،كمساعدين لكل من محمد محمد عبد الله (الإمارات) وريوجي ساتو ( اليابان ) على التوالي، اللذين سبق تعيينهما في وقت سابق للمشاركة في إدارة مباريات البطولة .