جامعة الحدود الشمالية تعلن عن نتائج المسابقة الوظيفية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الحدود الشمالية نتائج المسابقة الوظيفية للمتقدمات على وظائف الإعادة في كلية العلوم والآداب للبنات بطريف وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات برفحاء.

وطالبت الجامعة بجميع المقبولات الأساسيات سرعة مراجعة عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بمقر الجامعة بمدينة عرعر اعتبارًا من يوم الأربعاء 15/9/1439هـ، وذلك لإنهاء الإجراءات الرسمية مصطحبات معهن أصل الوثائق.

كما طالبت بمراجعة عمادة الدراسات العليا وإحضار قبولات الدراسة للترشيح للابتعاث، ومن ليس لديها قبول في الدراسة تعطى فرصة شهرين اعتبارًا من تاريخ 15/9/1439هـ لإحضار قبول صريح وبعدها سوف يسقط حقها في الابتعاث ومن ثم التعيين ويستبعد طلبها وسيتم النظر في طلب الاحتياط الأول إن وجد.

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