بالصور.. اندلاع حريق في السير الناقل للحجر الجيري بشركة أسمنت بالأحساء

نايف السالم(صدى):

اندلع، اليوم الأربعاء، حريق في السير الناقل للحجر الجيري التابع لشركة الأسمنت السعودية لمحافظة الأحساء.

وتفصيلًا، صرَّح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، الرائد عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه ورد بلاغ إلى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة المذكورة في تمام الساعة الـ ١٢:٠٦من مساء هذا اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق في السير الناقل للحجر الجيري التابع لشركة الاسمنت السعودية بمحافظة الأحساء.

وأشار ” الشهراني ” ، إلى أن فرق الدفاع المدني انتقلت فورًا إلى موقع البلاغ، وتبيَّن أن الحادث عبارة نشوب حريق في جزء من السير بطول ٦٥٠ م تقريبًا والذي يستخدم في نقل الحجر الجيري من المحجر إلى المصنع وامتد إلى غرفة تبلغ مساحتها ٢٢٥ م٢ تقريباً.

وأكد أن الفرق نجحت في إخماد الحريق والسيطرة عليه دون أي إصابات، وذلك بمشاركة من وحدة إطفاء الشركة، مع استمرار التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.