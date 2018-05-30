شعيب راشد يعلن توقف برنامجه ” سوار شعيب “

نورة الشهري(صدى):

أعلن الإعلامي الكويتي شعيب راشد الهاجري، عبر منشور له بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن توقف برنامجه الشهير “ سوار شعيب ” ، بعد انتهاء موسمه الحالي.

وقال شعيب في منشوره ” رغم عشقي له.. ولتفاعلكم معه، هذا الموسم من سوار شعيب هو الأخير للبرنامج. وتبقى منه حلقتان فقط سننشرهما في الموعد بإذن الله ” ، مضيفاً “ وسامحونا على أي قصور ” .

يذكر أن الإعلامي الكويتي اشتهر ببرنامجه المثير للجدل “ سوار شعيب “ ، إذ تعود من خلاله أن يطرح مواضيع جريئة مع ضيوفه.