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شعيب راشد يعلن توقف برنامجه ” سوار شعيب “

شعيب راشد يعلن توقف برنامجه ” سوار شعيب “
نورة الشهري(صدى):

أعلن الإعلامي الكويتي شعيب راشد الهاجري، عبر منشور له بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن توقف برنامجه الشهير “ سوار شعيب ” ، بعد انتهاء موسمه الحالي.

وقال شعيب في منشوره ” رغم عشقي له.. ولتفاعلكم معه، هذا الموسم من سوار شعيب هو الأخير للبرنامج. وتبقى منه حلقتان فقط سننشرهما في الموعد بإذن الله ” ، مضيفاً “ وسامحونا على أي قصور ” .

يذكر أن الإعلامي الكويتي اشتهر ببرنامجه المثير للجدل “ سوار شعيب “ ، إذ تعود من خلاله أن يطرح مواضيع جريئة مع ضيوفه.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 32 دقيقة

ضف وجهك انت وبرنامجك من زينك وزين برناجك الخايس والفاشل مثلك

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة

شيخين1

[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 16 دقيقة

ضف وجهك انت وبرنامجك الخايس والفاشل مثلك وكل الي قايمين علية ياالضفدع

[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 6 دقائق

أحسن

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