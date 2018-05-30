صورة تشويقية لـ ” فورد موستانج شيلبي GT500 ” موديل 2020

متابعات(صدى):

كشفت شركة السيارات العالمية فورد ، عن صورة تشويقية للسيارة الكوبية المرتقبة ” فورد موستانج شيلبي GT500 ” موديل 2020 ، لتمثل واحدة من أكثر السيارات المرتقبة في تاريخ الشركة الحديث من بين السيارات العضلية منذ طرح الشركة لدودج تشالنجر SRT Demon .

والصورة صورت للسيارة الكوبيه من أعلى وتظهر مخرج للحرارة على غطاء المحرك الأمامي وخطوط بطول جسم السيارة واسبويلر خلفي من ألياف الكربون. وستطلق السيارة العام المقبل لتنافس سيارات مثل شيفروليه كامارو ZL1 ودودج تشالنجر Hellcat وقد زودت في سبيل ذلك بمحركات V8 بشاحن فائق بقوة تفوق 700 حصان .

ولم تعلن فورد عن مواصفات السيارة ولكن يتوقع طرحها بمحرك 5.2 لتر V8 وهذا المحرك يولد قوة 526 حصان وعزم دوران 581 نيوتن متر في طراز GT350ولكن اضافة الشاحن الفائق للمحرك ستساعده على توليد قوة تفوق فورد GT.

وقالت الشركة أن GT500 تم العمل عليها لتتميز عن باقي السيارات العادية والسباقية على الطرق مع تكنولوجية سباقية مميزة وأداء عالى وتصميم سباقي مميز. كما يتوقع حصول السيارة على مكابح كربون سيراميك ويتوقع وصول سرعتها الي 344 كمساعة.