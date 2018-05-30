الأخضر يواجه لأول مرة منتخب من أمريكا الجنوبية في المونديال

ماجد محمد(صدى):

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني، يوم 20 يونيو المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لمونديال روسيا 2018، وهي المرة الأولى بين الأخضر ومنتخب من أمريكا الجنوبية، ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

ولم يواجه المنتخب السعودي في مشاركاته الأربع بالمونديال، قبل نهائيات روسيا، المنتخب من أمريكا الجنوبية، خاصة في دور المجموعات، وعندما صعد الأخضر السعودي لدور الـ16 بمونديال أمريكا 1994، التقى منتخبا أوروبيا (السويد)، ليظل سجل مواجهاته المونديالية خاليا من مقابلة منتخبات أمريكا اللاتينية.

وتعتبر مباراة السعودية مع الأوروغوياني في مونديال روسيا، هي الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث سبق لهما أن التقيا مرتين في مباراتين وديتين، الأولى كانت بالدمام في شهر مارس 2002، ضمن استعدادات الأخضر لمونديال كوريا الجنوبية واليابان، وفاز المنتخب السعودي آنذاك 3 / 2، والثانية كانت في شهر أكتوبرعام 2014، على استاد الجوهرة المشعة بجدة، وانتهت بالتعادل 1 / 1.

ويُذكر أن سجل مواجهات المنتخب السعودي مع منتخبات أمريكا الجنوبية ملئ بالمباريات، سواء الودية، أو التي أقيمت في كأس القارات، وقد يصل عددها إلى 16 مباراة، خسر خلالها الأخضر السعودي في 10 مباريات، وتعادل في 5 وحقق الفوز مرة واحدة فقط.

وكان أن الفوز الوحيد للمنتخب السعودي على منتخبات أمريكا الجنوبية، كان على الأوروغوياني 3 / 2 في ودية الدمام، لتكون بشرة خير للمنتخب السعودي قبل المواجهة المرتقبة بروسيا، الشهر المقبل.