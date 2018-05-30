غموض حول مستقبل ” عثمان ديمبلي ” مع برشلونة

نواف السالم(صدى):

ذكرت تقارير صحفية أن الغموض لايزال يحيط بمستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي، مع ناديه برشلونة، بعد أن فشل اللاعب، في إثبات نفسه مع الفريق الكتالوني، بعد موسم واحد فقط، من انضمامه، قادمًا من بوروسيا دورتموند.

وقالت التقارير إن بعض الأندية الأوروبية، مثل باريس سان جيرمان، والذي يدربه توماس توخيل، ترغب في الحصول على خدمات عثمان ديمبلي، حيث سبق أن لعب الأخير، تحت قيادة توخيل، عندما كان مدربًا لبوروسيا دورتموند.

وكشفت الصحف أن هناك 3 جوانب تحدد مصير ديمبلي مع برشلونة، الأول يتمثل في أنَّ إدارة البلوجرانا، لا تزال تتوقع المستقبل الواعد، لصاحب الـ 20 عامًا، على ملعب الكامب نو، أما الجانب الثاني، يتمثل في أن إدارة برشلونة، قد تدرس إمكانية التخلي عن اللاعب، حال تلقي بعض العروض، التي تتراوح بين 115 وحتى 120 مليون يورو.

وبينما يدور الجانب الثالث حول إرادة ورغبة اللاعب نفسه، والتي ستلعب دورًا كبيرًا في وجهته المقبلة، وما إذا كان سيرحل، أم سيفضل البقاء في برشلونة، رغم صعوبة ذلك، لوجود الثلاثي ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وفيليب كوتينيو، بالإضافة إلى التعاقد المحتمل مع أنطوان جريزمان، من أتلتيكو مدريد.