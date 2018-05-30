بالصور.. أطباء يزيلون 4100 حصوة من مرارة مريض

نيودلهي(صدى):

نجح فريق من الجراحون في مستشفى كريشنا بالهند ، في إزالة نحو 4100 حصوة في المرارة من جسم رجل هندي يٌدعى ” يوغيش يول ” في عملية جراحية استغرقت ساعتين ، بعد معاناته من آلام بطنية شديدة لسنوات عديدة.

وقال الدكتور أميت شاراد كيلي، الذي أجرى العملية في تصريحات إعلامية ، عادة ما نجد ما بين حصوتين إلى 20، ولكن كان هناك الكثير، وعندما قمنا بحسابها، كان العدد ضخماً .

ومن غير الواضح ما الذي أدى إلى تكوين الحصى في مرارة يول​ ، ومع ذلك ، فهي عادة ما تكون ناجمة عن اختلال التوازن في إنتاج الصفراء، والتي يتم إنتاجها من الكبد للمساعدة في عملية الهضم.