رونالدو قد يسجن

ماجد محمد(صدى):

أفادت تقارير إعلامية إسبانية، بأن نجم نادي ريال مدريد الإسباني، معرَّض لخطر إنهاء مسيرته الكروية وحبسه لمدة 8 سنوات.

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن رونالدو يواجه مشكلة تهربه من الضرائب التي من الممكن أن تدفع المحكمة الإسبانية إلى حبسه، بتوصية من المحامين والمستشارين القانونيين.

يذكر أن إحدى المحاكم الإسبانية كانت قد رفضت مبلغ 14 مليون يورو من رونالدو، مقابل الوصول إلى حل سلمي لحل مشكلة الضرائب.

وكان رونالدو قد اتهم بتهربه من الضرائب؛ نظرًا لوجود أصول وشركات له خارج إسبانيا، إضافة إلى عدم التزامه بدفع الضرائب في مواعيدها.