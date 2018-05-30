هذا ما يحدث بعد إعادة تقديم طلب الاعتراض في حساب المواطن

حمود العنزي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، ما سيتم بعد إعادة تقديم طلب الاعتراض.

ووجه مواطن تساؤلًا لحساب خدمة العملاء على موقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” حالتي في حساب المواطن غير مؤهل بسبب عدم تقديم الوثائق المطلوبة، مشكلتي في الموقع خانة الاعتراض غير موجودة عندي، وإذا دخلت لإدارة المرفقات يقلي لا توجد مرفقات مطلوبة.. تواصلت معكم أفادوني بإعادة تقديم الطلب سويت إعادة تقديم ونفس الشيء ما تغير شيء؟ ” .

وقال الحساب، ردًا على المواطن : ” في حال تم إعادة تقديم الطلب سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها من خلال رسالة نصية، أو زيارة حسابك (قائمة دراسة الأهلية)، نسعد بخدمتك ” .