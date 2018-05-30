عكاش يصف تجربته مع النصر بـ ” الفاشلة “

ماجد محمد(صدى):

قال أحمد عكاش؛ لاعب فريق النصر لكرة القدم، أن هناك عوامل عدة قد لا تساعد اللاعب على النجاح، ” بالنسبة لي فإن مشواري معهم حتى الآن لم يكن ناجحًا، وربما يعود السبب إلى التغيير في الأجهزة الفنية، كما يعلم الجميع أن كل مدرب يحتاج إلى وقت حتى يتعرف على إمكانات العناصر التي يعمل معها لكي ينفذوا الاستراتيجيات التي يعتمد عليها ما يقود إلى النتائج الإيجابية. ”

وتابع ” عكاش ” الذي وصف تجربته مع العالمي بالفاشلة قائلًا: ” إلى جانب أن كثرة الاختلاف في وجهات النظر داخل النادي لا تساعد اللاعب على التركيز، وهناك عوامل عدة، ولكن لا أود الخوض فيها ” . ، مضيفًا: ” المهم في الفترة التي أتحدث عنها في نادي النصر، أن الفريق الأصفر وفق في الخروج بأقل الخسائر قياساً بما سبقه، الآن الموسم انتهى بخيره وشره، لينصب التركيز على إعادة البناء، وأتمنى أن يكون القادم أجمل في النصر ” .

وعلى جانب آخر، أوضح لاعب النصر: ” الأندية الكبيرة تسبب ضغطًا سلبيًا على اللاعب لأنها تريد منه تقديم كل شيء خلال وقت قصير، وهو الواقع الذي قد ينعكس سلبًا علينا داخل الملعب وخارجه “. ، كاشفًا عن عروض عدة وضعتها الأندية على طاولته، ليس من بينها نادي الاتفاق.

وأضاف: ” أنتظر تحديد مستقبلي مع إدارة النصر الحالية برئاسة سعود السويلم، ولاسيما أن المتبقي من عقدي موسمان، في الوقت الحالي لا أستطيع الحديث عن أي عرض حتى أحصل على مخالصة من نادي النصر، لأنني ما زلت لاعبا للأخير لذا من الصعوبة الحديث عن محطتي المقبلة، بيد أن ما أحب التطرّق له هو أن لديّ المزيد من العطاء الذي سأجتهد لبذله في الملاعب خلال المرحلة التالية عطفاً على ثقتي الكبيرة بإمكاناتي ” .