بالفيديو.. سيدة تتعقب زوجها وعشيقته وتقتله في الشارع

برازيليا(صدى):

أرتكبت سيدة برازيلية ، جريمة بشعة، حيث قامت بقتل زوجها بأحد الشوارع في البرازيل بعدما ضبطته بصحبة عشيقته وتتبعته حتى مدخل منزل كان ينوي الدخول به.

وظهرت الزوجة في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، وهي تقود دراجة بخارية في أثر زوجها وعشيقته، وعندما هبطا من دراجة تقلهما هبطت بدورها وانتزعت الزوج ليدور بينهما اشتباك بالأيدي، انتزعت خلاله سلاحها الناري ووجهت عدة طلقات تجاه الزوج، ثم أصيبت بحالة انهيار غير مصدقة بوفاته.