بالفيديو.. سيدة تتعقب زوجها وعشيقته وتقتله في الشارع
أرتكبت سيدة برازيلية ، جريمة بشعة، حيث قامت بقتل زوجها بأحد الشوارع في البرازيل بعدما ضبطته بصحبة عشيقته وتتبعته حتى مدخل منزل كان ينوي الدخول به.
وظهرت الزوجة في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، وهي تقود دراجة بخارية في أثر زوجها وعشيقته، وعندما هبطا من دراجة تقلهما هبطت بدورها وانتزعت الزوج ليدور بينهما اشتباك بالأيدي، انتزعت خلاله سلاحها الناري ووجهت عدة طلقات تجاه الزوج، ثم أصيبت بحالة انهيار غير مصدقة بوفاته.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1367 ] نشر منذ 16 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1177 ] نشر منذ 14 دقيقة
ناوي يشحط…
واتشحط لجهنم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17080 ] نشر منذ 14 دقيقة
مجنونه واضح ان الزوج ما يبيها ولا يبي يشوف وجهها
والعشيقه راحت وتخلت عن عشيفها
qlq[ عدد التعليقات: 2281 ] نشر منذ 1 دقيقة
مع اللفه الشعيب العشيقة
خسارة زوج وعمر للزوجة
والمستعشقة عجينة من الشعرة