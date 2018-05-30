رسميا.. الفيفا تختار طاقم حكام إماراتي بديلا للسعودي بالمونديال

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وبشكلٍ رسمي، عن استدعاء الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، الحكم الإماراتي حسن المهري؛ لإدارة مباريات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

وصرح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلا: ” الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يستدعي حكمنا الدولي المساعد حسن المهري؛ لينضم إلى طاقم التحكيم الإماراتي الأساسي بقيادة الحكم الدولي ساحة محمد عبدالله حسن؛ والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف؛ لإدارة مباريات كأس العالم”.

ويُذكر أن هذا الاستدعاء يأتي بعد أن استبعد ” فيفا ” الطاقم السعودي من المونديال على خلفية قضية الحكم فهد المرداسي، وتنص لوائح التحكيم في الاتحاد الدولي، بوجود طاقم الحكام كاملاً ” الساحة والمساعدين ” في كأس العالم .