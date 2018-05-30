محكمة التنفيذ تلزم جامعة سعودية على تنفيذ حكم دولي

حمود العنزي(صدى):

أصدرت محكمة تنفيذ الرياض، قرارًا تنفيذيًا يقضي بإلزام جامعة سعودية أهلية، بتسديد مبلغ اثنين وتسعين مليونًا وخمسمائة وستة وستين ألف ريال، لشركة ماليزية.

جاء القرار، تنفيذًا لحكم صادر من محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية بباريس، حيث لجأت الشركة الماليزية إلى محكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذ الحكم.

وتضمن قرار محكمة الرياض، أن تسدد الجامعة ما عليها من حقوق خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.

ويدل تنفيذ هذا الحكم، على قوة النظام القضائي والقانوني في المملكة؛ ما من شأنه تعزيز مناخ الاستثمار الآمن للاستثمار الأجنبي.