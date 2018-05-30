في 20 دقيقة.. شرطة القنفذة تطيح بسارق مركبة مقيم يمني

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة القنفذة، من إعادة مركبة يمتلكها مقيم من الجنسية اليمنية، من نوع ” دينا إيسوزو ” بسرعة مذهلة، وذلك بعد أن قام أحد ضعاف النفوس بسرقتها والهرب بها.

وأوضح البلاغ الذي تلّقته شرطة القنفذ، عن تعرض مركبة مقيم يمني للسرقة أثناء قيامه بتزويدها بالوقود، وتركها في وضع التشغيل؛ ليستغل شاب الموقفَ ويقفز داخل المركبة ويغادر الموقع مسرعًا، ويقوم بقطع إحدى الإشارات، مع مصادفة مرور إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق التابعة لقيادة أمن طرق الساحل، التي رصدت قطع الإشارة.

وبعد إيقاف الشاب بالقوة الجبرية، أفصح عن قيامه بسرقة المركبة من إحدى محطات الوقود وهروبه بها قبل أن يتم ضبطه؛ بينما تم إعادة وتسليمالمركبة لمالكها في أقل من 20 دقيقة من رفع البلاغ من شرطة القنفذة.