بالفيديو.. تفاصيل إحدى المساجلات الشعرية بين الملك فيصل و ” ابن لويحان “

علي القحطاني(صدى):

ذكر عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور عبدالرحمن الفريح، تفاصيل إحدى المساجلات الشعرية للملك فيصل، مع الشاعر الراحل عبدالله بن لويحان، رحمهما الله، وذلك في لقاء له عبر ” روتانا خليجية ” .

وأكد ” الفريح ” أن الملك فيصل كان يحب شعر المحاورة، راويًا إحدى مساجلاته مع الشاعر لويحان الذي بدأ المحاورة قائلًا: ” الليلة الليلة الليلة نبا الطاروق طرقٍ غريب/ مثل الدراهم الى قاموا صيارفها يعدونها.

والله ما أدري يطيب لسيدي وإلا ترى ما يطيب/ إن كان ما ناسبت لك يا سنادي جزت من دونها ”

وأشار إلى أن الملك فيصل رد قائلاً: ” الليلة الليلة الليلة شواريبٍ تحد الشريب/ والأجنبية إلى وردت على المارد يحدونها. ياذيب ياذيب ياللي جر صوته في علو الشذيب/ ذكرت عيني وهلت وأهملت من عقب مظنونها ”