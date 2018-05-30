بالفيديو.. رجل الأعمال علي الشهري يروي تفاصيل بداياته وهجرته وهو بعمر الـ 13

عادل الحربي(صدى):

تحدث رجل الأعمال علي بن سليمان الشهري، خلال لقائه ببرنامج ” من الصفر ” المذاع على قناة ” إم بي سي ” ، عن بداياته وعن هجرته وهو بعمر الـ 13.

وروى ” الشهري ” قصة هجرته من قريته ” تنومة ” بمنطقة عسير، قائلًا: ” خرجت من قريتي عندما كنت بعمر الـ 13، وكانت الهجرة والسفر والاغتراب لطلب الرزق أمرًا شائعًا، وعند وصولي إلى الرياض توجهت لشارع الريل، مركز الأعمال في المدينة ” .

واستكمل: ” التقيت بمالك أحد المطابع وطلبت منه أن أعمل عنده، فأوكل صاحب المطبعة إلى مديرها تدريبي على طرائق وفنيات تجليد الكتب، ولم يتجاوز أول راتب لي ستين ريالًا، كانت يعيني على العيش في صندقة ” .

وعن العيش في ” صندقة ” ، أوضح ” الشهري ” أنه كان يشترك فيها مع عدد من أبناء قريته، وكانت تفتقر لأبسط مقومات الحياة، فلا توجد بها دورة مياه.

واستعاد ” الشهري ” بعض ذكرياته عن شهر رمضان، قائلًا: ” منزل أسرتي مجاور للمسجد، وكان من واجباتهم بحكم هذا الجوار توفير المياه من بئر مزرعتنا للمصلين؛ فكنت أسعد باستخراج الماء من البئر باستخدام الثيران؛ لملء خزان المسجد خدمةً للمصلين ” .

كما أعرب عن سعادته باللقب الذي أطلقه عليه أهالي محافظة ” تنومة ” ، بعدما أقاموا له حفلًا كبيرًا ولقبوه بـ ” ابن تنومة البارّ ” ؛ نظير ما قدم للقرية من مبادرات.