بالوتيلي يقترب من الوحدة

نواف السالم(صدى):

أوضحت مصادر عن اقتراب انضمام اللاعب الإيطالي الشهير ماريو بالوتيلي، مهاجم فريق نيس الفرنسي وهدافه بـ 18 هدفًا، إلى صفوف نادي الوحدة.

وأكدت المصادر أن إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي فتحت باب المفاوضات، مع المهاجم الإيطالي لتمثيل صفوفه في الموسم المقبل؛ حيث عاد اللاعب مؤخرًا إلى صفوف المنتخب الإيطالي بعد غياب دام أكثر من 4 مواسم، بعد أن أستدعي من قبل روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا الجديد.

ومن الجدير بالذكر، أن بالوتيلي شارك في ودية الأخضر الاثنين الماضي، أمام إيطاليا، والتي تأتي تحضيرًا لمونديال كأس العالم 2018، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، في اللقاء الودي الّذي انتهى بهدفين مقابل لصالح الأزرق الإيطالي.