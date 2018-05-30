بالفيديو.. أبطال الحد الجنوبي يوفقون بين مواجهة العدو وصيام رمضان

علي القحطاني(صدى):

أوضح تقرير عرضه برنامج ” فرسان الحزم ” على قناة الإخبارية، أبطال الحد الجنوبي وهم يوفون ما عاهدوا الله عليه؛ حيث أظهر الفيديو الأبطال جانبًا من حياتهم في شهر رمضان المبارك، التي تفرقت بين العبادة ومقاومة العدو ودرء الأخطار عن البلاد.

وجاء في التقرير عددًا من الجنود وهم يجلسون لقراءة القرآن، ثم يقومون بتجهيز سفرة الإفطار قبيل أذان المغرب، في الوقت الذي يتمركز فيه آخرون في مواقعهم؛ تحسبًا لأي أمر طارئ.

وفي السياق نفسه، قال الملازم أول محمد الدوسري دور مدفعية الحرس الوطني في الحد الجنوبي، أنهم مختصون بأهداف محددة؛ حيث تأتيهم إحداثيات من مركز العمليات يقومون برصدها والتعامل معها؛ بينما أشار النقيب نواف القحطاني، قائد توجيه النيران بالمركز، إلى أنهم يستقبلون المعلومات والتعليمات من ناحية الأهداف، ويقومون بتحليل الأهداف وتحويلها إلى المدافع.