بعد اتهامها بالتسبب في وفاة مريضتين بالفشل الكلوي.. ” صحة بيشة ” ترد

أبها(صدى):

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، حقيقة ما تم تداوله حول وفاة اثنين من مرضى الفشل الكلوي المراجعين لمركز ” الأمير سلطان ” لأمراض الكلى بمحافظة بيشة ودخول حالة في غيبوبة.

حيث أكد علي سعيد آل بخيتا، المتحدث الرسمي لـ” صحة بيشة ” ، أن ما تم تداوله عن أن سبب وفاة الحالات المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي هي الإجراءات الطبية المقدمة للمرضى خلال جلسات الغسيل، غير صحيح.

وقال ” آل بخيتا ” : ” المركز يقوم بخدمة المرضى بالشكل المطلوب والصحيح، ولا علاقة لوفاة الحالات المشار إليها بخدمة المركز وإجراءات الغسيل؛ وإنما ذلك مرتبط بارتفاع الضغط لدى الحالات؛ نتيجة إهمال أو عدم انتظام في أخذ جرعات أدوية الضغط في منازلهم ” .

وأشار إلى أنه لا يوجد أي حالة مريض كلى بمركز ” الأمير سلطان ” لأمراض الكلى بمحافظة بيشة، تعرضت لغيبوبة أثناء الغسيل، مناشدًا الجميع بضرورة استفاء المعلومة من مصدرها وعدم الانجراف وراء الشائعات.

يُذكر أن أقارب المرضى قاموا بتقديم شكوى لوزارة الصحة أمس الثلاثاء؛ وذلك بعد إصابة امرأتين شابتين، خلال هذا الأسبوع، مريضتين بالفشل الكلوي، حيث يُجرَى لهما الغسيل في مركز الكلى، بنزيف في الدماغ أدى لدخولهما في غيبوبة تامة.