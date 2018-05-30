البحث عن مصدر رائحة حريق بـ 10 أحياء في جدة

نايف السالم(صدى):

تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة بوجود رائحة حريق في عدة أحياء بمدينة جدة؛ مما أدى إلى استنفار أمانة جدة والشرطة والإدارة العامة للدفاع المدني للبحث عن مصدرها.

وفي السياق ذاته، وجه الأمير مشعل بن ماجد الجهات المعنية بضرورة المتابعة كما طالب بتكليف الجهات المختصة بأمانة جدة بإفادته عن أي انبعاث للدخان من أحد المرادم التابعة للأمانة أو عن أي عمليات حرق أو إتلاف للمخلفات أو النفايات أو خلافه في نطاق أو حدود الأحياء السكنية.

وأشار إلى أن الدفاع المدني فور تلقي البلاغات تم تحريك فرق الدفاع المدني الميدانية ودوريات السلامة لتمشيط 10 أحياء بعد تلقى مركز العمليات بلاغات من سكان هذه الأحياء عن وجود رائحة انبعاث حريق.

وأوضح ” بن ماجد ” أن الأحياء التي انبعث منها رائحة الحريق في جدة هي: ” الصفا، الرحاب، الأجواد، الروضة، الفيصلية، بريمان الشعبي، السامر، النعيم، النهضة، الشاطئ. ”

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